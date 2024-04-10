Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 14:10

Часть соревнований на Олимпиаде-2024 могут отменить из-за загрязнения Сены

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава оргкомитета Олимпиады в Париже Тони Эстанге заявил, что плавание в рамках соревнований по триатлону на Играх-2024 могут отменить из-за качества воды в реке Сена.

Соревнования по&nbsp;плаванию на&nbsp;реке Сена в&nbsp;Париже. «Пробы указывают на фекальное загрязнение». На водных трассах Олимпиады-2024 найдены патогенные бактерии

«Мы по-прежнему уверены, что соревнования по триатлону пройдут на Сене, потому что у нас есть запасной план. Мы можем перенести соревнования из-за дождя, можем подождать лучших условий. Так что мы уверены, что Сена будет использоваться для соревнований. Мы можем поменять дату и отложить на срок от одного до трех дней, пока все не наладится. Возможно, будет решение, по которому мы не сможем плыть. Это часть правил международной федерации. Конечно, мы хотим этого избежать», — приводит слова Эстанге The Guardian.

Эстанге отметил, что риск есть всегда, и вспомнил, как сам участвовал в чемпионатах мира, которые были отложены из-за наводнений.

Женя Гребенников, Ольга Забелинская, Анастасия Кирпичникова. Ради них МОК менял правила. Кто из наших попадет на Олимпиаду, но под другим флагом?

Ранее организация по защите окружающей среды Surfrider Foundation предупредила о слишком высокой концентрации болезнетворных бактерий в Сене.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Соревнования по триатлону запланированы с 30 июля по 5 августа в Пон-д'Иене. В них примут участие 110 спортсменов в мужском и женском зачетах. Олимпийский триатлон состоит из трех компонентов: плавание на 1,5 км, велосипед на 40 км и бег на 10 км.

Олимпиада
Париж-2024
1
Обсудить
Читайте также
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

World Athletics назвала призовые за победу на Олимпиаде