Часть соревнований на Олимпиаде-2024 могут отменить из-за загрязнения Сены

Глава оргкомитета Олимпиады в Париже Тони Эстанге заявил, что плавание в рамках соревнований по триатлону на Играх-2024 могут отменить из-за качества воды в реке Сена.

«Мы по-прежнему уверены, что соревнования по триатлону пройдут на Сене, потому что у нас есть запасной план. Мы можем перенести соревнования из-за дождя, можем подождать лучших условий. Так что мы уверены, что Сена будет использоваться для соревнований. Мы можем поменять дату и отложить на срок от одного до трех дней, пока все не наладится. Возможно, будет решение, по которому мы не сможем плыть. Это часть правил международной федерации. Конечно, мы хотим этого избежать», — приводит слова Эстанге The Guardian.

Эстанге отметил, что риск есть всегда, и вспомнил, как сам участвовал в чемпионатах мира, которые были отложены из-за наводнений.

Ранее организация по защите окружающей среды Surfrider Foundation предупредила о слишком высокой концентрации болезнетворных бактерий в Сене.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Соревнования по триатлону запланированы с 30 июля по 5 августа в Пон-д'Иене. В них примут участие 110 спортсменов в мужском и женском зачетах. Олимпийский триатлон состоит из трех компонентов: плавание на 1,5 км, велосипед на 40 км и бег на 10 км.