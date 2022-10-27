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Сегодня, 10:21

Чемпион Лондона-2012 Михайлов назвал политикой решение отстранить волейбольные сборные от Игр в Париже

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Лондона-2012, игрок «Зенит-Казань» Максим Михайлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление МОК о недопуске сборных России по волейболу до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в Париже.

«Конечно плохо отношусь к этому, это уже не спорт, а политика. Но в принципе новость ожидаема. С другими игроками из сборной России обсуждали возможное отстранение, все считают несправедливым отцеплять команду не по спортивному принципу», — сказал Михайлов «СЭ».

Ранее на сайте МОК сообщалось, что мужская и женская сборные России по волейболу не примут участие в квалификационном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Олимпиада
Сборная России по волейболу
Максим Михайлов
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Сборные России по волейболу не сыграют в квалификации к Олимпийским играм-2024

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