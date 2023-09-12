Чен считает, что российским спортсменам необходимо достойное юридическое сопровождение на Олимпиаде

Заслуженный мастер спорта России и телеведущая Иоланда Чен прокомментировала слова министра спорта Олега Матыцина об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Согласна со словами Олега Васильевича. Нам необходимо утвердить для себя приемлемые, допустимые условия. Если мы планируем участвовать, наши федерации ни в коем случае не подпишут эти так называемые декларации. Крайне важно обеспечить российским спортсменам достойное юридическое сопровождение на Олимпиаде. У них должна быть поддержка на местах. Касаемо проблем спортивной инфраструктуры Дальнего Востока, думаю, что тут стоит ориентироваться на те регионы, где это уже развито, и перенимать понемногу их опыт с учетом своих реалий», — приводит слова Чен RT.

Ранее Путин заявил, что спортсмены сами должны решить вопрос об участии в Олимпиаде.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.