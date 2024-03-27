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Париж-2024

27 марта, 12:41

Чепалова призвала не осуждать российских спортсменов за выступление на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова заявила, что российских спортсменов нельзя осуждать за решение поехать на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе.

«У меня двоякое отношение: ехать стоит, но я не понимаю, зачем ставят палки в колеса, путают спорт и политику. Спортсменов нужно оставить в покое — пусть они все участвуют, я не представлю международный спорт без России. Люди тренировались, готовились, шли к этому годами, может, у них не будет второго шанса. Думаю, что в России за редким исключением все их поддержат», — приводит слова Чепаловой ТАСС.

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Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет не будет требовать от них подписывать документ об осуждении специальной военной операции. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Юлия Чепалова
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