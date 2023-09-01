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Сегодня, 13:06

Чернышенко считает, что МОК используют в политических целях

Дмитрий Чернышенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о работе Международного олимпийского комитета (МОК).

По словам заместителя председателя правительства РФ, организацию используют в политических целях.

«После Олимпийских игр в Сочи нас обвинили во всех грехах, что якобы там были допинговые скандалы, но это на самом деле была зависть и злоба, попытка использовать спортивное движение в политических целях. Все из-за того, что международные организации, управляющие спортом, — Международный олимпийский комитет, федерации — решили под воздействием недружественных сил, в основном англосаксов, использовать спорт в политических целях для управления миром или колонизации», — цитирует Чернышенко РИА «Новости Спорт».

В марте МОК призвал международные федерации допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако вопрос их участия в парижской Олимпиаде еще не решен.

Источник: РИА
МОК
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