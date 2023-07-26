Чернышенко заявил, что в МОК процветает монополия избранных наций

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался об очередном заявлении главы МОК Томаса Баха по вопросу допуска россиян на Олимпийские игры 2024 года, информирует ТАСС.

Ранее в среду 69-летний немец заявил, что организация не будет ставить дедлайн по допуску россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что заявление Баха не стало новостью. По словам Чернышенко, МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций.

«У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче. Россия не будет изолирована от международного спорта. Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби», — добавил вице-премьер.

Чернышенко напомнил, что в августе в России пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ; а в 2024 году впервые состоятся «Игры будущего», Игры дружбы, Игры БРИКС.