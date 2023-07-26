Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 16:19

Чернышенко заявил, что в МОК процветает монополия избранных наций

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался об очередном заявлении главы МОК Томаса Баха по вопросу допуска россиян на Олимпийские игры 2024 года, информирует ТАСС.

Ранее в среду 69-летний немец заявил, что организация не будет ставить дедлайн по допуску россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что заявление Баха не стало новостью. По словам Чернышенко, МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций.

«У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче. Россия не будет изолирована от международного спорта. Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби», — добавил вице-премьер.

Чернышенко напомнил, что в августе в России пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ; а в 2024 году впервые состоятся «Игры будущего», Игры дружбы, Игры БРИКС.

Источник: ТАСС
5
Читайте также
Российская фигуристка рассказала, как ей не хватало денег на хлеб
«Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Журова: «МОК не ставит дедлайнов по допуску россиян, чтобы снять с себя ответственность»
МОК не будет ставить дедлайн по решению о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже
Тренер сборной России Ковпанец: «Все попытки пригласить выступать за другие страны спортсмены и тренеры пресекли»
Англичан накажут за визовые препоны для российских спортсменов
Венгрия призвала допустить спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду в Париже
Егорян об олимпийском факеле: «Мне бы хотелось увидеть его вживую в Париже»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова: «МОК не ставит дедлайнов по допуску россиян, чтобы снять с себя ответственность»