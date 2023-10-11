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Сегодня, 17:59

Цзю — о том, что МОК не собирается восстанавливать IBA как члена олимпийского движения: «Это незаконно! Полный бред»

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что Международная ассоциация бокса (IBA) не будет восстановлена как член олимпийского движения.

«Я считаю, что это незаконно. На каком основании они это делают? Нужно четко понимать основания. Были какие-то нарушения со стороны федерации или что? Это полный бред, с моей точки зрения», — сказал Цзю корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

МОК до сих пор не принял решение по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Международная ассоциация бокса отправлена в&nbsp;нокаут. МОК отправил в нокаут любительский бокс. Международная ассоциация окончательно лишена признания

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