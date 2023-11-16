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Сегодня, 13:20

Далалоян высказался на тему возможного участия российских гимнастов в Олимпийских играх 2024 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский гимнаст олимпийский чемпион Артур Далалоян высказался на тему возможного участия отечественных гимнастов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Федерация нам еще не расписала картину новых критериев по отбору. Знаю только, что там негодование. Но этот вопрос будет решаться. Пока воздержусь от комментариев. Очень сильно не хочу представлять, что Олимпиада может пройти без российской спортивной гимнастики. Но от спортсменов ничего не зависит. Наше дело — работать. Конечно, обидно и несправедливо, что не дают возможности бить рекорды и записывать свою фамилию в историю гимнастики», — приводит слова Далалояна Sport24.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе и только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.

Источник: https://sport24.ru/gymnastics/news-596389-dalaloyan-ochen-silno-ne-khochu-predstavlyat-chto-olimpiada-mozhet-proyti-bez-rossiyskoy-sportivnoy-gimnastiki
Олимпиада
Артур Далалоян
МОК
0
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