Далалоян заявил, что не откажется от «Динамо» ради допуска к международным стартам

Олимпийский чемпион Токио-2020/21, трехкратный чемпион мира Артур Далалоян заявил, что не готов уходить из системы «Динамо» ради допуска к Олимпиаде-2024

«Динамо» — мой клуб с детства. Конечно, я не откажусь от него. Хочется надеяться, что наш ОКР и Минспорта будут сражаться. Наверняка это еще не последние рекомендации перед Олимпиадой-2024. Все может измениться. А вообще, это уже просто смешно. Такое впечатление, что российских спортсменов просто хотят максимально унизить. Если рекомендации не изменятся, то мало кто сможет поехать. Посмотрим. Может, ситуация поменяется. Как я понимаю, по нынешним рекомендациям нам также запрещено выступать в командном первенстве. Это тоже обидно", — приводит слова Далалояна «Спорт День за Днем».

26-летний Далалоян — олимпийский чемпион Токио-2020/21 в командных соревнованиях, трехкратный чемпион мира, в том числе в многоборье-2018, пятикратный победитель чемпионатов Европы.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

3 апреля стало известно, что Всемирная федерация тхэквондо допустила российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.