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Сегодня, 14:30

Дзюдоистка Курбонмамадова: «На данный момент цель — Игры в Париже»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратная чемпионка Европы по дзюдо Дарья Курбонмамадова рассказала, что главной ее целью на данный момент является попадание на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Мне тяжело представить, как я ухожу из дзюдо. Это же вся моя жизнь. Рано или поздно данный шаг, конечно, придется сделать, но сейчас я даже не думаю об этом. Не знаю, как все изменится, если реализуюсь на Олимпиаде, захочу идти дальше или нет. Но на данный момент цель — Игры в Париже. А затем сложно сказать, что случится», — приводит слова Курбонмамадовой RT.

Ранее россияне на чемпионате Европы по дзюдо в Монпелье завоевали пять медалей — одно золото, серебро и три бронзы. Они выступали в нейтральном статусе.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Источник: RT
Олимпиада
Дзюдо
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