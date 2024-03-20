Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

20 марта, 17:39

В Госдуме РФ считают, что МОК делает все, чтобы заставить Россию бойкотировать Олимпиаду

Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет вынуждает Россию бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже.

«Допускаю, что будут и новые критерии, — цитирует Журову ТАСС. — Они пойдут по пути, когда в истории Олимпийских игр не останется чемпионов из России. Как будто бы сотрут из истории, мол, их никто не обязывает писать, что такие люди были. Они так делают, чтобы мы сами отказались ехать в Париж».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Решения МОК по России на Олимпиаде-2024: гимн без слов, флаг, медали вне зачета и недопуск на церемонию открытия

Источник: ТАСС
Олимпиада
Светлана Журова
МОК
6
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Зайцева о биатлонистах: «Если россиян допустят до Олимпиады, то перспективы самые хорошие»
В ВАДА ожидают, что на Олимпиаде в Париже выступят более 40 россиян
«Не шучу — российские старты ничем не хуже международных». Лыжница Суркова — об отстранении россиян
В ВФП отреагировали на желание Ефимовой выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Глава ВАДА заявил, что спортсмены на Играх дружбы будут рисковать здоровьем
Глава УЕФА Чеферин напомнил о покупке Европой газа у России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющенко считает, что россиянам не нужно бойкотировать Олимпиаду в Париже

Винер назвала дискриминационными условия по допуску россиян на Олимпиаду в Париже