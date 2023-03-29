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Сегодня, 12:18

В Госдуме объяснили, почему МОК не допускает представителей командных видов спорта из России: «Им неприятно»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал критерии МОК по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Самый интересный вопрос — почему наших спортсменов не допустили как представителей командных видов спорта. Прежде всего, потому что не знают, как их объявлять. А если сборная команда по футболу или хоккею, а как ее объявить? Понятно, что это россияне. От этого некоторые делегации, даже целую группу стран коробит. Им неприятно, чтобы так оно происходило», —сказал Свищев «СЭ».

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В начале этого года в МОК заявили о намерении рассмотреть условия выступления россиян и белорусов.

Олимпиада
Дмитрий Свищев
МОК
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