В Госдуме объяснили, почему МОК не допускает представителей командных видов спорта из России: «Им неприятно»

Сегодня, 12:18
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал критерии МОК по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
«Самый интересный вопрос — почему наших спортсменов не допустили как представителей командных видов спорта. Прежде всего, потому что не знают, как их объявлять. А если сборная команда по футболу или хоккею, а как ее объявить? Понятно, что это россияне. От этого некоторые делегации, даже целую группу стран коробит. Им неприятно, чтобы так оно происходило», —сказал Свищев «СЭ».
Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В начале этого года в МОК заявили о намерении рассмотреть условия выступления россиян и белорусов.