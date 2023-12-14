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Сегодня, 11:13

Свищев — об изменении количества россиян, допущенных к ОИ: «МОК до того непоследователен, что ему не верят даже сами спортсмены»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об изменении количества россиян, отобравшихся на Олимпийские игры-2024 в Париже.

«МОК до того непоследователен в своих решениях и высказываниях, что ему не верит ни Россия, ни Белоруссия, ни даже сами спортсмены. МОК сам загнал себя в угол. Вот якобы допускают наших спортсменов, но ограничения... Читал сегодня условия: даже ногти не должны быть покрашены в триколор. Не должно быть татуировок, кулонов и вообще всего, что связано с Россией. Позорное решение. Откуда тогда наши спортсмены — с Луны? Не удивляюсь, что меняют количество спортсменов. Не удивлюсь, если они опять отменят участие наших спортсменов. Но не удивлюсь, если количество спортсменов будет еще больше, так как не все отборочные турниры завершились. Теоретическая возможность попасть на Олимпиаду у наших спортсменов есть, если МОК не придумает что-то новенькое», — сказал Свищев «СЭ».

Как сообщается в обновленном релизе на официальном сайте МОК, лицензии получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов. 8 декабря МОК объявил о допуске восьми россиян и троих белорусов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Дмитрий Свищев
МОК
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