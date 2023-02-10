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Журова о бойкоте России на Олимпиаде-2024: «Нужно просто наблюдать со стороны, как они устраивают эту вакханалию»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Светлана Журова.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о выступлении 35 стран против допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024.

Томас Бах. 35 стран будут требовать отстранения России от участия в Олимпиаде 2024 года

«Нас еще никуда не допустили. Очень интересно, когда люди гипотетически обсуждают какие-то решения. О чем Томас Бах и сказал: «Вот вы сейчас копья ломаете, бойкоты устраиваете. А у вас на руках уже есть решение МОК? Вы сейчас пытаетесь на нас давить, чтобы мы что сделали?» Пишут, что к лету должны быть приняты какие МОКом, но пока они еще не приняты. Они нас провоцируют. Пусть дальше кричат, дискуссируют, бойкотируют, но официального решения пока нет. Нам нужно просто наблюдать со стороны и смотреть, как они устраивают эту вакханалию. Пускай со своими спортсменами потом и объясняются, когда они попытаются им запретить участвовать в Олимпиаде», — сказала Журова «СЭ».

В состав тех стран, кто против участия россиян, входят США, Великобритания, Германия, Франция и Япония. Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в комментарии «СЭ» бывший министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что глава МОК Томас Бах должен жестко отреагировать на выступление 35 стран против участия России в Играх в Париже.

Олимпиада
Светлана Журова
Томас Бах
МОК
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В Госдуме усомнились в достоверности слов министра спорта Литвы о выступлении против допуска россиян до Олимпиады-2024

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