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Губерниев — о заявлении Баха: «Не вижу шагов, почему и как они нас примут»

Губерниев отреагировал на заявление президента МОК Баха
Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление президента МОК Томаса Баха, который не исключил участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

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«Ключевое слово — в теории. Это по-прежнему сотрясение воздуха. Не вижу практически шагов, почему и как они нас примут. Какой будет доступ? Президенты ключевых федераций против. Например, у нас практически вся сборная по биатлону — это ЦСКА, лыжная сборная Росгвардии. Какой у них будет доступ, согласно их критериях. Они условного Спицова возьмут, а Большунова и Степанову — нет. Хотели бы допустить — допустили, что за условия там какие-то. «Мы будет что-то там рассматривать» — бред. Не вижу выхода пока. Заявление Баха — это демагогия», — сказал Губерниев «СЭ».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Дмитрий Губерниев
Томас Бах
МОК
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