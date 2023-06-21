Пирог — о расследовании МОК: «Налицо целенаправленная попытка выдавить Россию из олимпийского движения»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о проведении МОК расследования в отношении членов организации Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева на их принадлежность к вооруженным силам России.

«Налицо очередная целенаправленная попытка МОК выдавить Россию из мирового олимпийского движения. Озвученные МОК условия являются абсолютно необоснованными, дискриминирующими и совершенно для нас неприемлемыми», — сказал Пирог «СЭ».

Также Пирог добавил, что необходимо организовать альтернативные спортивные игры.

«Очевидно, что в сложившихся геополитических условиях России не остается иного выбора как идти по пути организации альтернативных Игр, основанных на истинных принципах олимпийского движения. Фактически нас поддерживает 2/3 мирового сообщества, и многие государства задаются резонным вопросом — не будут ли аналогичные санкции рано или поздно применены и к ним тоже, причем за любое действие, противоречащее интересам якобы «мировых лидеров».

Попытка изолировать Россию, создавая всеразличные барьеры и невыполнимые условия в надежде, что мы обидемся и закроемся от остального мира, крайне близорукая. Все здравомыслящие силы, думаю, уже отследили тот факт, что в финансовой, промышленной и иных сферах Россия давно предприняла конкретные действия по созданию альтернативных центров силы. И будет логично, если следующим шагом станет объединение большинства стран на ниве спорта. В 2024 году уже планируется проведение Всемирных Игр дружбы и Игр БРИКС.

Не стоит недооценивать возможности «мягкой силы» в спортивной сфере и не имеет смысла ждать каких-либо послаблений от МОК. Уже всем очевидно, что их не будет», — добавил Пирог.

В сентябре 2024 года в Москве будут проведены «Игры дружбы».