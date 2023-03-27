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Свищев: «Какое отношение имеет МИД Польши к спортсменам? Пусть занимаются своими делами»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что МИД Польши выступило против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах под нейтральным флагом.

«Как можно комментировать глупые выражения не самых умных людей? Какое отношение имеет МИД Польши к спортсменам? Пусть занимаются своими делами у себя в стране. Им надо выстраивать правильное отношения к другим странам. Им есть чем заниматься. Спортом займется МОК, а они пусть своими делами занимаются», — сказал Свищев «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В этом году МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Российские спортсмены не выступали на Олимпиадах под своим флагом с летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

(Сергей Жуков)

Дмитрий Свищев
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