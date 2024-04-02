В Госдуме РФ назвали провокацией интернет-слежку за спортсменами из России с помощью других атлетов

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова президента МОК Томаса Баха, что за политическими высказываниями российских спортсменов следят в интернете. Данные высказывания могут стать поводом для недопуска на Олимпиаду в Париже.

«Не иначе, как провокацией, данное заявление Баха назвать нельзя. Он будет обращаться к украинским атлетам, чтобы те сообщали о заявлениях российских спортсменов, для их снятия с Олимпиады. Такие вещи недопустимы. Это провокация не только к российским спортсменам, но и к украинским. Вместо того чтобы готовиться к соревнованиях, они должны будут следить за высказываниями наших спортсменов, отслеживать их социальные сети, чтобы сообщать об этом МОК. Это точно уровень президента? Нет, конечно. Этим могут заниматься спецслужбы, но точно не президент МОК», — сказал Свищев «СЭ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на них исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.