Васильев — о критериях МОК по допуску российских спортсменов: «Нельзя соглашаться на такие унизительные условия!»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал для «СЭ» критерии МОК по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Нельзя соглашаться на такие унизительные условия! Четыре года назад ситуация была похожая — нас незаслуженно обвинили главным злодеем по допингу. Теперь мы уже понимаем, что это была подготовка. Сегодня другая ситуация... В плане безопасности нашей делегации там делать нечего, будут провокации. На прошлой Олимпиаде как разобрались с Авериной, никто даже не сказал ничего. Беспредел полный был! Даже авторитета Винер не хватило, чтобы несправедливость ликвидировать. Сейчас там наших спортсменов будут засуживать, даже не сомневаюсь. Тогда вообще теряется смысл поездки на Олимпиаду. Ради чего? Унизиться без флага и гимна, чтобы еще засудили? Но главный вопрос — безопасность. Кто ее сможет обеспечить в Париже?» — сказал Васильев «СЭ».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.