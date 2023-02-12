Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова французского биатлониста Мартена Фуркада, который выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Отрадно, что Фуркад на нашей стороне. Хочется верить, что он сказал это от всего сердца. Как профессионал он понимает, ну какая Олимпиада без российских спортсменов? Это основные и сильнейшие спортсмены. Думаю, услышат его и Бах, и все руководство FIS, но хотелось бы, чтобы и другие страны и спортсмены выступили в поддержку, не боясь никого. Те же финны, шведы. Думаю, они тоже за наше участие. Просто им навязывают, что они должны говорить. Я так чувствую, что они за то, чтобы россияне участвовали. Но надежда не умирает! Мы верим, что будем участвовать, хотя наши спортсмены немного загрустили... Столько навалилось на нас. Но высказыванию Фуркада я не удивилась. Он профессионал, знает, что с россиянами настоящая борьба, а не какая-то дворовая», — сказала Резцова «СЭ».

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.