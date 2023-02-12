Резцова: «Меня Бах уже ничем не удивляет. Он просто ненадежный человек!»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о деятельности президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Меня Бах уже ничем не удивляет. Он просто ненадежный человек! Я говорила, что надо менять на кого-то помоложе, на человека с трезвыми мыслями. Но там политика, кто кого выбирает, но я бы предпочла кого-то помоложе и с другим мнением», — сказала Резцова «СЭ».

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.