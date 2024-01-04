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Сегодня, 17:22

Дьяков высказался о возможном выступлении россиян на Олимпиаде в Париже

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о возможном выступлении россиян на Олимпиаде в Париже.

«Не знаю, но хотелось бы. Разговоры идут, что в нейтральном статусе разрешили россиянам выступать. Тут сложный выбор, ты представляешь свою страну и родину. Человек хочет, как и остальные спортсмены выступать с флагом, представлять свою страну. Но когда это не разрешают, это очень страшно. Как быть спортсменам? Если говорить о фигурном катании или о гимнастике, то у этих людей всего одна Олимпиада в жизни. Можно сказать, самое главное и важное выступление в карьере. Спортсмены живут ради Олимпиады, если не брать в расчет футбол и хоккей. Сложная ситуация и все эти политические моменты не хотелось, чтобы касались спорта и политика решала моменты внутри спорта», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Весной 2023-го исполком МОК рекомендовал разрешить россиянам и белорусам участвовать в турнирах в нейтральном статусе, при условии что они публично не высказывались в поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11430194-dyakov-o-dopuske-rossiyan-k-olimpiade-v-nejtralnom-statuse-sportsmeny-zhivut-radi-etogo.html
Виталий Дьяков
Олимпиада
МОК
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