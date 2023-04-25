Эксперт ООН назвала шагом в правильном направлении критерии МОК по допуску российских спортсменов

Специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки прокомментировала критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов.

«Я считаю, что такая рекомендация является шагом в правильном направлении. Это также соответствует моему мнению, что одного только принудительного призыва, например, недостаточно, чтобы лишить спортсмена права участвовать в соревнованиях«, — приводит слова Ксантаки ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.