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Сегодня, 16:40

Эстония не намерена бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за возможного участия России

Иван Шитик
Корреспондент
Олимпийский флаг.
Фото Global Look Press
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Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа заявил, что его страна не намерена бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости со ссылкой на err.ee.

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«Бойкоты никогда ни к чему не приводили», — сказал Сыырумаа.

Ранее Олимпийский комитет Чехии заявил, что не рассматривает вариант бойкота Игр-2024 в случае допуска туда российских и белорусских атлетов.

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230204/olimpiada-1849751311.html
Олимпиада
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