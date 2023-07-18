Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2024

Комитет Европарламента по иностранным делам призвал Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать белорусских и российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года.

«В заключение депутаты Европарламента призывают Международный олимпийский комитет и другие международные спортивные федерации не допускать спортсменов из Беларуси и Российской Федерации к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже или любых других международных спортивных мероприятиях», — приводит пресс-срелиз ЕП РИА «Новости».

18 июля в пресс-службе МОК сообщили «СЭ», что организация примет решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду-2024 без квалификационных соревнований.

Ранее глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге назвал сроки, когда будет принято решение о допуске россиян.