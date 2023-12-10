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Сегодня, 20:13

Фетисов не исключает, что МОК ужесточит критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до Олимпиады.

«Во-первых, не факт, что даже их допустят, во-вторых, им могут придумать дополнительные критерии, и в-третьих, многие ребята даже в этом статусе не могут поехать, потому что не успеют отобраться, а командам и вовсе выступать нельзя», — приводит ТАСС слова Фетисова.

Он также отметил, что по вопросу участия россиян в Олимпийских играх можно было бы принять общее решение.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Кроме того, МОК подчеркнул, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде в Париже. Запрет распространяется на все мероприятия и объекты Игр-2024.

Источник: https://tass.ru/sport/19501729
Олимпиада
Вячеслав Фетисов
МОК
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