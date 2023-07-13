Фетисов о решении МОК не пригласить Россию на Олимпиаду в установленную дату: «Глупость какая-то»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» решение Международного олимпийского комитета (МОК) не пригласить Россию и Белоруссию к участию в Олимпиаде-2024 в установленную дату 26 июля.

«Не приглашают в установленную дату и не говорят, когда это можно сделать — глупость какая-то. Есть регламент отбора на Олимпийские игры, по многим видам спорта нужно пройти отборочные соревнования для того, чтобы получить путевку. Эти соревнования уже проходят. Единственный вариант — это выступить как команда беженцев. Уже об этом говорили. Но я думаю, что это неприемлемо для наших спортсменов. Шансов поехать на Олимпиаду не так много. Я готов ошибаться. Буду рад, если я ошибся. Но пока я шансов не вижу», — сказал Фетисов «СЭ».

В четверг, 13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. НОК Гватемалы, в свою очередь, отстранен с сентября 2022 года.