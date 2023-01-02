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Сегодня, 17:32

Финал мужского теннисного турнира на Олимпиаде-2024 пройдет в пятисетовом формате

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финальный матч теннисного турнира Олимпийских игр 2024 года в мужском одиночном разряде пройдет в пятисетовом формате, сообщается на сайте оргкомитета Игр в Париже.

По данным источника, победителю в финале для завоевания золотой медали надо будет выиграть три сета. Все остальные матчи мужского одиночного турнира на Олимпиаде в Париже пройдут в формате из трех сетов.

Ранее все матчи олимпийского турнира проводились в трехсетовом формате. Пятисетовый формат матчей в мужском одиночном разряде используется во всех играх турниров Большого шлема — Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open.

Олимпийский теннисный турнир 2024 года пройдет на кортах «Ролан Гаррос» с грунтовым покрытием. В финале Олимпиады-2020 в Токио в мужском одиночном разряде россиянин Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву (3:6, 1:6).

Источник: https://www.paris2024.org/en/sport/tennis/
Теннис
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