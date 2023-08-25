Французская жандармерия опасается проникновения активистов под видом волонтеров на Олимпиаду-2024

Французская жандармерия встревожена потенциальным проникновением активистов под видом волонтеров на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

«Настроенные против Олимпийских игр движения призывают своих сторонников записываться в списки волонтеров. Цель: отказ от участия в последний момент с целью нарушить организацию или даже саботировать мероприятие путем проникновения в логистику», — сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на служебную записку жандармерии.

В частности, особую обеспокоенность правоохранителей вызывают акции радикальных экоактивистов. Также жандармерия оценивает, как высокую угрозу, возможные кибератаки.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.