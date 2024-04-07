ФТР сделала заявление о дискуссии про участие российских теннисистов в международных соревнованиях

Федерация тенниса России (ФТР) сделала заявлении о дискуссии на тему участия российских теннисистов в международных соревнованиях.

В ФТР заявили, что поддерживают российских теннисистов в вопросе их участия в международных турнирах.

«В последнее время в нашем спорте сложилась непростая, неоднозначная ситуация, в которой легко потерять ориентиры, начать искать крайних. К сожалению, высказывания некоторых участников этих обсуждений переходят грань допустимого, затрагивая не только интересы, но и человеческое достоинство наших атлетов», — говорится в заявлении.

Кроме того, в Федерации назвали неправильными критические высказывания в адрес российских теннисистов.

«Мы считаем неправильными и необдуманными высказывания, которые вносят раскол в большую спортивную семью, сталкивают между собой представителей различных видов спорта. ФТР всегда поддерживала и будет поддерживать наших спортсменов», — добавили в ФТР.

5 апреля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал российских теннисистов, которые планируют поехать на Олимпийские игры »командой иноагентов». Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что российские спортсмены, которые будут выступать на Олимпиаде, являются «командой бомжей».

Российский теннисист Даниил Медведев не согласился с Винер, подчеркнув, что с удовольствием поедет на Олимпиаду, если получит такую возможность.

Позже Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал не допускать обличительной риторики в адрес российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.