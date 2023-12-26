Гацалов планирует, что сборная России по борьбе выступит на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов поделился мыслями о выступлении российских борцов вольного стиля на Олимпиаде в Париже под нейтральным статусом.

«Большая работа была проделана Михаилом Мамиашвили, который добился того, чтобы наша команда могла выступать. Многие команды не выехали, но мы поехали и хорошо поработали. Рассчитываем, что на Олимпиаду в Париже тоже поедем и будем бороться там», — приводит слова Гацалова MMA.Metaratings.ru.

С 16 по 24 сентября 2023 года в Белграде прошел чемпионат мира по борьбе. Российские спортсмены выступали в статусе нейтральных атлетов. По итогам соревнований российские борцы вольного стиля завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.