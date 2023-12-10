Гаджиев — о допуске россиян на Олимпиаду: «У людей нашего поколения условия МОК неприемлемы»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на решение МОК допустить Россию к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе.

«Может быть, кто-то будет рад этой новости. Может быть, те, кто лет на 40 позже меня родился. Может быть, у них какие-то другие восприятия, но у людей нашего поколения это неприемлемое условие. Ну что это такое, я еду выступать непонятно с каким флагом, непонятно за кого. Есть некоторые граждане, которые считают, что личность выше государства. Я придерживаюсь такого мнения, что родителей и родину не выбирают. У нас нет выбора кроме как выступать за свою родину, а не непонятно за кого», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта. Кроме того, МОК подчеркнул, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде-2024.