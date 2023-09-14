Гамова: «Наши спортсмены даже под нейтральным флагом будут прославлять Россию»

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр волейболистка Екатерина Гамова ответила «СЭ» на вопрос о возможном участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Любой спортсмен, у которого есть шанс поехать на Олимпиаду, должен его использовать, несмотря ни на что. Безусловно, российские спортсмены даже под нейтральным флагом будут прославлять Россию. Все в мире будут понимать, что спортсмен под нейтральным статусом — спортсмен из России», — сказала Гамова «СЭ».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.