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Сегодня, 11:15

Гимнастка Мельникова верит, что российских спортсменов допустят на Олимпиаду в Париже

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Ангелина Мельникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в разговоре с «СЭ» поделилась мыслями о предстоящей Олимпиаде в Париже.

«Верю, конечно, что можно будет попасть на Олимпиаду. Буду тренироваться, готовиться, чтобы если что быть в хорошей форме. У нас еще кстати нет основного списка критериев. Выступление под нейтральным флагом? Не знаю, это будет решать наша федерация. От нас не так уж много зависит», — сказала Мельникова «СЭ».

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой. 28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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