Свирин: «Окончательного решения об участии в отборочных регатах пока не принято»

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что российские спортсмены сохраняют возможность квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в случае успешного выступления в отборочных регатах в Венгрии и Швейцарии.

«Предварительный отбор проходил на сборе в Азербайджане, но финального решения об участии в квалификационных регатах нет. Для того чтобы не упустить возможность побороться за олимпийские лицензии, нами были уже отправлены в международную федерацию списки кандидатов на участие. Но, повторюсь, окончательного решения об участии в отборочных регатах пока не принято», — цитирует Свирина ТАСС.

С 25 по 28 апреля в венгерском Сегеде пройдет Европейская квалификационная регата, а финальный отбор на олимпийские соревнования состоится в швейцарском Люцерне с 19 по 21 мая.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.