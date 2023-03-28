Екимов — о рекомендациях МОК: «Я бы не полез в щель, где главное условие — наше унижение»

Глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов отреагировал на рекомендации МОК в отношении допуска россиян до международных стартов.

«Нам оставили маленькую щелочку для возможности участвовать. Кто похудее и без лишних обременений — может в эту щелочку пролезть. Я считаю, что это неправильно. Нужно принять решение на уровне страны. Либо мы едем в таком униженном состоянии, либо занимаемся спортом внутри страны. Чтобы заниматься спортом у нас в стране, нужно предусмотреть все стимулирующие механизмы. Чтобы спортсмены остались в строю, и смена поколений шла естественным путем. Возможно, обижу кого-то, но выскажу свое мнение: я бы не полез в щель, где главное условие — наше унижение. Тем более в ситуации, в которой находится наша страна. Это обидно для ребят, которые готовились. Для некоторых, возможно, это последняя Олимпиада. Но зачем идти и озираться?» — цитирует Екимова Metaratings.ru.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.