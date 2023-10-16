Глава МОК Бах заявил, что некоторые страны нарушают рекомендации по допуску россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что некоторые страны нарушают рекомендации по допуску российских спортсменов.

«С самого начала мы сказали, что будем тщательно изучать то, что происходит в квалификационных турнирах к Олимпиаде. Речь идет о чемпионатах мира и Европы. Мы продолжаем это делать. К сожалению, мы увидели, что некоторые страны нарушают наши рекомендации и мешают объединяющей силе олимпийского движения», — цитирует Баха РИА «Новости Спорт».

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

13 октября Бах объяснил, почему МОК не стал применять дополнительные санкции к российским спортсменам.