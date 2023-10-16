Глава МОК Бах заявил, что некоторые страны нарушают рекомендации по допуску россиян

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что некоторые страны нарушают рекомендации по допуску российских спортсменов.
«С самого начала мы сказали, что будем тщательно изучать то, что происходит в квалификационных турнирах к Олимпиаде. Речь идет о чемпионатах мира и Европы. Мы продолжаем это делать. К сожалению, мы увидели, что некоторые страны нарушают наши рекомендации и мешают объединяющей силе олимпийского движения», — цитирует Баха РИА «Новости Спорт».
12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.
13 октября Бах объяснил, почему МОК не стал применять дополнительные санкции к российским спортсменам.