Глава МОК Бах заявил, что организаторы готовы к жаре во время Олимпиады-2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в случае жаркой погоды в Париже во время проведения Олимпиады-2024 будут приняты меры.

«Мы в контакте с оргкомитетом по этому вопросу. В Токио мы успешно принимали меры для того, чтобы безопасно проводить соревнования в жару. Конечно, они будут приняты в Париже в случае жаркой погоды. Еще два года назад мы попросили соответствующие структуры оценить, как климат может повлиять на наши соревнования», — приводит слова Баха РИА «Новости».

Ранее национальная метеорологическая служба «Метео-Франс» ввела «оранжевый» уровень погодной опасности в семи южных департаментах Франции на фоне высоких температур.

Летние Олимпийские Игры-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

Ранее Бах заявил, что у него нет причин для беспокойства по поводу финансирования мероприятий под эгидой МОК.