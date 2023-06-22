Глава МОК Бах заявил, что решение по допуску России на Олимпийские игры не будет легким

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Глава Международного Олимпийского Коммитета (МОК) Томас Бах назвал заявил, что решение по допуску России на Олимпийские игры не будет легким.
«Наш ответ прозрачен. Наши ценности — это наш компас, поэтому мы и выпустили эти рекомендации. Решение не будет легким, но в политике такого и не может быть. Только наивные верят, что так бывает. Мы осуждаем СВО с первого дня и действия российского и белорусского правительства. Но мир не черный или белый. МОК попал в ситуацию между двумя враждующими сторонами», — приводит слова Баха «РИА Новости».
28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением тех, кто публично высказывался в поддержку СВО и связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.
Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.