Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 18:40

Глава МОК допустил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре

Ана Горшкова
Корреспондент
Томас Бах.
Фото AFP
Telegram Дзен

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сказал, что решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 будет принято в октябре.

«Нейтральные атлеты не демонстрируют национальных цветов, все будет в порядке. Мы возьмем для принятия решения необходимое время. Допускаю, что мы примем его на сессии МОК в октябре в Индии», — приводит слова Баха РИА «Новости».

18 июля в пресс-службе МОК сообщили «СЭ», что организация примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов в ближайшее время и без привязки к результатам квалификационных соревнований.

Ранее комитет Европарламента по иностранным делам призвал МОК не допускать белорусских и российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
7
Читайте также
Шведский теннисист Имер дисквалифицирован на полтора года из-за пропуска допинг-тестов
«Динамо» мощно усилилось Гусевым. Но чемпионству это не поможет
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«Примем решение в октябре». Новый дедлайн в вопросе о допуске россиян в Париж-2024
Бах ответил на вопрос о финансировании мероприятий МОК в условиях кризиса
Глава МОК призвал не допускать дискриминацию россиян на турнирах
Бах рассказал о мерах МОК для участия трансгендеров в турнирах
В МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже пройдет в мирной атмосфере
В МОК сообщили, что россияне могут не попасть на Олимпиаду в случае недопуска федерациями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2024

В МОК сообщили, что россияне могут не попасть на Олимпиаду в случае недопуска федерациями