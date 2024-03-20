Бах заявил, что не общался с Матыциным и ОКР об участии россиян в Олимпиаде

20 марта, 20:16
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос, контактировал ли он с российскими спортивными функционерами на тему возможного участия России в Олимпиаде-2024.
«Нет, я не общался ни с министром спорта, ни с его советником, ни с национальным олимпийским комитетом», — цитирует Баха ТАСС.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.
Решения МОК по России на Олимпиаде-2024: гимн без слов, флаг, медали вне зачета и недопуск на церемонию открытия