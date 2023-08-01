Глава НОК Украины Гутцайт призвал МОК тщательнее проверять позицию российских спортсменов по СВО

Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК страны Вадим Гутцайт призвал МОК и спортивные федерации тщательнее проверять спортсменов из России по поводу их позиции по СВО.

Он заявил, что федерации дзюдо и тхэквондо допускают даже тех, кто находятся в контрактах с ЦСКА и «Динамо».

«Мы видим, они все еще допускают спортсменов, как Смирнову, которая поддерживает военные действия и провоцирует соперников. Это только первый и, к сожалению, не последний случай такой провокации. Потому я уже связался с МОК и попросил изменить правила для спортсменов из таких стран», — цитирует Гутцайта РИА Новости со ссылкой на сайт министерства молодежи и спорта Украины.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца. Однако уже на следующий день (Международная федерация фехтования) FIE отменила дисквалификацию.

Также президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообещал Харлан дополнительную квоту для участия в Олимпиаде-2024 в случае, если спортсменка не сможет пробиться на Игры в Париже через квалификацию.

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