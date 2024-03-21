Глава ОКР ответил, кто мешает наладить отношения России и МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на слова президента МОК Томаса Баха о том, что восстановление отношений зависит от ОКР.

«Неужели остались еще в мире спорта люди, которые, мыслят адекватно, не понимают, что ключ к решению искусственно созданных противоречий в олимпийской семье, который всегда был в руках Лозанны, сегодня передан ей на другую сторону Атлантики?» — цитирует Позднякова РИА «Новости» со ссылкой на его Telegram-канал.

20 марта Бах заявил, что ОКР должен следовать правилам олимпийского движения для восстановления в МОК.

Также Бах отметил, что организация настаивает на нейтралитете олимпийского движения, так как политизация всегда приводит к расколу на всех уровнях.