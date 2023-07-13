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Глава ОКР Поздняков: «МОК исключил участие россиян и белорусов в Олимпиаде в марте»

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в своем Telegram-канале высказался о действиях Международного олимпийского комитета в отношении российских и белорусских спортсменов. Ранее в четверг стало известно, что МОК не пригласит россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в установленную дату 26 июля.

«Международный олимпийский комитет изначально исключил возможность приглашения на Игры ОКР и НОК Беларуси, когда в своих мартовских рекомендациях по сути лишил граждан наших стран права на национальную принадлежность в спорте. Поэтому сейчас было бы в высшей степени странно, если бы такое приглашение случилось. Принять его в любом случае было бы невозможно, так как выдвинутые российским и белорусским спортсменам условия и критерии нелегитимны, дискриминационны, противоречат духу и букве российского и международного законодательства», — заявил глава ОКР.

Он также подчеркнул, что при этом полностью нарушены все принципы справедливого спортивного отбора на Олимпийские игры: «Это, убежден, — осознанный подход, который свидетельствует о том, что Олимпийское движение все глубже погружается в зависимость от политического влияния».

В МОК также отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией «в соответствующее время».

«Сегодняшняя новость — логичное продолжение текущей политики МОК по нейтрализации наших атлетов. По сути ничего нового не озвучено. Как нет и ответа на вопрос — на каком юридическом основании не приглашаются НОКи, которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения. Фарс в действии», — заключил Поздняков.

Источник: https://t.me/stanislavpozdnyakov/565
Станислав Поздняков
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