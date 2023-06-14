Глава ОКР Поздняков назвал дискриминационным запрет на участие атлетов ЦСКА в международных турнирах

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о запрете на участие спортсменов, представляющих общество ЦСКА, в международных соревнованиях.

«Сегодняшнюю ситуацию, а именно отлучение армейцев от выступлений на мировой арене, мы считаем дискриминационной. В этой связи выражаем свою солидарность и всецелую поддержку спортсменам, тренерам, специалистам ЦСКА, Динамо и других обществ, которые незаконно и необоснованно лишены возможности участия в международных соревнованиях. Вместе с тем, я согласен с коллегами в том, что совместными усилиями справедливость в итоге будет восстановлена», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.