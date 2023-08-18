Глава ОКР Поздняков заявил, что МОК молча одобряет нападки Запада на Россию

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) молча одобряет непозволительные высказывания западных спортивных и общественных деятелей на тему допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«В последнее время мы регулярно слышим высказывания зарубежных спортивных и политических деятелей на тему допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах, в том числе в Олимпиаде будущего года.

Многие из них, особенно со стороны украинских чиновников, лишены какой-либо последовательности и порой напоминают бред сумасшедшего. То бойкот объявят, то запретят своим же спортсменам участвовать, то участвуют, но при каких-то условиях, то грезят созданием антироссийской коалиции. Лозанна на все это, увы, не реагирует. То есть молча одобряет. Все дальше уходя от собственно спорта и его объединяющей миссии, которая во все времена была призвана служить делу мира и взаимопонимания», — написал в своем Telegram-канале Поздняков.

При этом глава ОКР добавил, что в России некоторые политические деятели также допускают популистские высказывания на тему спорта, и отметил, что для конструктивной дискуссии необходимо избавиться от лозунгов и популизма. По словам Позднякова, для этого спорт должен оставаться вне политики и развиваться автономно от подобных явлений.

«Большинство коллег из Лозанны, открыто заняв сторону политического конфликта, своими действиями и риторикой разрушают сейчас целостность олимпийского движения. При этом истинные олимпийские принципы и ценности не просто не теряют своей актуальности, а востребованы сейчас как никогда. Прежде всего во благо спортсменов, оказавшихся в жерновах неприкрытой дискриминации, двойных стандартов, произвола и беззакония. Большое счастье, что руководство нашей страны и лично президент из года в год оказывают нашим олимпийцам полноценную поддержку», — заявил Поздняков.

Также президент ОКР объявил о том, что приоритетом для организации является обеспечение достойных условий подготовки и выступлений олимпийской команды России, а также формирование конкурентоспособного олимпийского резерва.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к участию в международных турнирах в нейтральном статусе тех спортсменов из России, которые не поддерживали СВО и не связаны с органами безопасности или вооруженными силами.

При этом вопрос о допуске россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже еще не решен. 26 июля президент МОК Томас Бах заявил, что организация не будет устанавливать дедлайн по решению о допуске спортсменов из России к участию в Играх во Франции.

17 августа президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу объявил, что не верит в участие российских легкоатлетов в парижской Олимпиаде. Президент ОКР Поздняков в ответ на слова Коу заявил, что британец ведет русофобскую политику.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.