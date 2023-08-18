Глава ОКР Поздняков заявил, что МОК молча одобряет нападки Запада на Россию

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) молча одобряет непозволительные высказывания западных спортивных и общественных деятелей на тему допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
«В последнее время мы регулярно слышим высказывания зарубежных спортивных и политических деятелей на тему допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах, в том числе в Олимпиаде будущего года.
Многие из них, особенно со стороны украинских чиновников, лишены какой-либо последовательности и порой напоминают бред сумасшедшего. То бойкот объявят, то запретят своим же спортсменам участвовать, то участвуют, но при каких-то условиях, то грезят созданием антироссийской коалиции. Лозанна на все это, увы, не реагирует. То есть молча одобряет. Все дальше уходя от собственно спорта и его объединяющей миссии, которая во все времена была призвана служить делу мира и взаимопонимания», — написал в своем Telegram-канале Поздняков.
При этом глава ОКР добавил, что в России некоторые политические деятели также допускают популистские высказывания на тему спорта, и отметил, что для конструктивной дискуссии необходимо избавиться от лозунгов и популизма. По словам Позднякова, для этого спорт должен оставаться вне политики и развиваться автономно от подобных явлений.
«Большинство коллег из Лозанны, открыто заняв сторону политического конфликта, своими действиями и риторикой разрушают сейчас целостность олимпийского движения. При этом истинные олимпийские принципы и ценности не просто не теряют своей актуальности, а востребованы сейчас как никогда. Прежде всего во благо спортсменов, оказавшихся в жерновах неприкрытой дискриминации, двойных стандартов, произвола и беззакония. Большое счастье, что руководство нашей страны и лично президент из года в год оказывают нашим олимпийцам полноценную поддержку», — заявил Поздняков.
Также президент ОКР объявил о том, что приоритетом для организации является обеспечение достойных условий подготовки и выступлений олимпийской команды России, а также формирование конкурентоспособного олимпийского резерва.
В конце марта 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к участию в международных турнирах в нейтральном статусе тех спортсменов из России, которые не поддерживали СВО и не связаны с органами безопасности или вооруженными силами.
При этом вопрос о допуске россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже еще не решен. 26 июля президент МОК Томас Бах заявил, что организация не будет устанавливать дедлайн по решению о допуске спортсменов из России к участию в Играх во Франции.
17 августа президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу объявил, что не верит в участие российских легкоатлетов в парижской Олимпиаде. Президент ОКР Поздняков в ответ на слова Коу заявил, что британец ведет русофобскую политику.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.