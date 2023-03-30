Глава РУСАДА считает, что у МОК нет оснований не доверять антидопинговой системе в России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что у МОК нет никаких оснований не доверять российской антидопинговой системе.

«Ни у МОК, ни у международных спортивных федераций нет оснований сомневаться в качестве нашей программы тестирования, все процедуры проходят при неукоснительном соблюдении требований международных стандартов. Мы находимся в диалоге с международными федерациями по вопросам отбора допинг-проб у российских спортсменов. Оказываем необходимое содействие международным агентствам, которые осуществляют сбор проб на территории страны», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что желающие выступать на международной арене спортсмены из России должны быть проверены на допинг в индивидуальном порядке из-за того, что антидопинговая система страны вызывает опасения.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.