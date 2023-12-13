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Допинг

Сегодня, 22:36

Глава USADA назвал допуск россиян на Олимпиаду-2024 пощечиной для чистых спортсменов

Ана Горшкова
Корреспондент
Трэвис Тайгарт.
Фото Global Look Press
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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт не поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Если сказать, что российские спортсмены соответствуют тем же стандартам, что и другие спортсмены, это значит дать пощечину чистым спортсменам», — приводит слова Тайгарта РИА Новости со ссылкой на AP.

Также глава USADA отметил, что около 76 процентов из 360 спортсменов из России в летних видах спорта прошли в 2023 году два или менее тестов, тогда как минимальным стандартом является сдача трех-пяти тестов.

Ранее глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстонке поддержал МОК в вопросе допуска атлетов из России и Белоруссии к участию в турнире в нейтральном статусе. В организации отметили, что будут приветствовать участие спортсменов в соответствии с правилами, без флагов, гимнов, должностных лиц и командных турниров.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
МОК
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