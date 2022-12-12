Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

12 декабря, 15:38

В ВФП отреагировали на заявление Олимпийского комитета США: «После саммита МОК такое действие предполагалось»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Олимпийский комитет США выступает за участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Решение по участию принимает не Олимпийский комитет США. Думаю, не стоит сейчас обращать на это все внимание, но в развитии сегодняшней ситуации это вполне предсказуемый ход. Президент Олимпийского комитета Томас Бах должен сделать соответсвующее заявление по поводу участия российских спортсменов на Олимпийских играх и в каком виде. После саммита МОК такое действие предполагалось. Будем дальше смотреть, в каком виде это предполагает МОК», — сказал Сальников «СЭ».

Сегодня, 12 декабря, Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага.

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Олимпиада
Владимир Сальников
6
0
Читайте также
КХЛ уходит с телевидения? Матч звезд не показали на ТВ
Олимпийский комитет США выступил за участие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В МИД РФ отреагировали на призыв Олимпийского комитета США: «Мы отстаиваем истинные олимпийские принципы»

В ФСГР назвали дедлайн возвращения на международную арену для участия в Олимпиаде-2024