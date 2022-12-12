В ВФП отреагировали на заявление Олимпийского комитета США: «После саммита МОК такое действие предполагалось»

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Олимпийский комитет США выступает за участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Решение по участию принимает не Олимпийский комитет США. Думаю, не стоит сейчас обращать на это все внимание, но в развитии сегодняшней ситуации это вполне предсказуемый ход. Президент Олимпийского комитета Томас Бах должен сделать соответсвующее заявление по поводу участия российских спортсменов на Олимпийских играх и в каком виде. После саммита МОК такое действие предполагалось. Будем дальше смотреть, в каком виде это предполагает МОК», — сказал Сальников «СЭ».

Сегодня, 12 декабря, Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага.

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.