Глава ВФП Сальников поделился мнением о выступлении 35 стран против участия России в Олимпиаде

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о выступлении 35 стран против допуска россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в Париже.

«Очень жаль, что у этих стран изменилось здравомыслие. Они его потеряли, и политика прочно вмешалась в спорт этих стран. Последствия мы увидим, ситуация может меняться. МОК сейчас должен выразить свою позицию более конкретно, тогда и будет ясно дальнейшее развитие событий. Подождем реакцию МОК», — сказал Сальников «СЭ».

Ранее представитель МОК заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.

9 февраля Бах заявил, что бойкот Украиной Олимпиады-2024 в Париже станет нарушением Олимпийской хартии.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года